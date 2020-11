Fotballklubber får 7,9 millioner i tapte cupinntekter

sport

Pengene kommer fra Kulturdepartementets andre krisepakke til idretten og frivilligheten. Fotballforbundet søkte der om kompensasjon på vegne av klubbene som skulle deltatt i cupen.

Millionene som nå fordeles, handler om bortfalte inntekter i de tre første ordinære cuprundene. Disse skulle vært gjennomført i perioden 12. mars til 31. august.

Totalt søkte NFF om å få 11,3 millioner kroner, men kulturminister Abid Rajas ordning åpnet «kun» for å kompensere 70 prosent av søknadsbeløpet. Forbundet har derfor mottatt 7,9 millioner kroner.

Det betyr at 89 klubber hver får utbetalt 88.800 kroner.

Ulike utslag

Inntektene det gis kompensasjon for knytter seg til blant annet billettsalg, stadionsalg og parkering. Det er klubbene som mest sannsynlig ville fått hjemmekamper i de tre nevnte cuprundene som mottar denne kompensasjonen i sin helhet.

«Forbundsstyret har besluttet at klubbene i 2.- og 3. divisjon menn, som i all hovedsak ville hatt disse hjemmekampene, skal motta denne kompensasjonen», heter det fra NFF.

– De aller fleste klubbene er fornøyd med at det gjøres på denne måten. Ingen vet hvem som ville fått hjemmekamp, og sånn sett ville det vært vanskelig med en annen løsning, sier Kari Lindevik i Divisjonsforeningen, som representerer klubbene på tredje og fjerde nivå, til NTB.

Behandles likt

– Dette er masse penger for klubbene vi representerer, fastslår Lindevik

«Noen klubber vil i henhold til budsjett komme godt ut, mens andre ikke. NFF klarer ikke å forsvare annen fordeling/utbetaling enn at alle klubber behandles likt, først og fremst fordi ingen klubber ville vært garantert hjemmekamp», skriver forbundet.

Andrelagene i 2. og 3. divisjon deltar ikke i NM og vil således ikke motta penger.

636 millioner

Ulike idrettsaktører fikk til sammen kompensert tapte inntekter på i overkant av 636 millioner kroner fra kulturminister Abid Rajas andre krisepakke. Totalt fikk nærmere 26.000 arrangementer og annen aktivitet i idretten og frivilligheten fått støtte.

Det største innvilgede enkeltbeløpet var det Sportsklubben Brann som fikk. En fersk oversikt fra Lotteritilsynet viser at klubben fikk godkjent en kompensasjon på 15,1 millioner kroner.

Mens cupen for menn ble avlyst som følge av virussituasjonen, er fotball-NM for kvinner gjennomført. LSK og Vålerenga er klare for cupfinale. Den spilles 13. desember.

