Nasjonale renn erstatter verdenscupen på Lillehammer

sport

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding tirsdag.

Dermed får norgeseliten sjansen til å konkurrere helgen 4. til 6. desember, selv om det ikke blir i selskap med konkurrenter fra utlandet.

«Landslagsutøvere som stiller til start i verdenscupåpningen denne helgen i finske Ruka, tar turen», skriver skiforbundet.

Beito-kopi

– Vi er glade for at vi sammen med Lillehammer Olympiapark og de lokale helsemyndighetene på så kort tid har klart å organisere konkurranser med Norges beste utøvere i langrenn, hopp og kombinert med de smitteverntiltakene som er nødvendig, sier arrangementssjef i Skiforbundet, Terje Lund, i en uttalelse.

– Etter mye usikkerhet og hardt arbeid gjennom høsten er vi utrolig glad for at det blir et godt alternativ til World Cup, sier administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark, Per Olav Andersen

For langrennsløperne blir programmet en kopi av sist helgs arrangement på Beitostølen. Det legges opp til tre konkurranser på rappen med sprint, 15 kilometer klassisk og 15 kilometer fri teknikk.

I tillegg blir det hopprenn for kvinner to av dagene samt kombinertkonkurranser.

Etterlengtet renntilbud

Det siste er spesielt gode nyheter for Maren Lundby og de øvrige hoppjentene. De har fått utsatt verdenscupåpningen med over en måned som følge av at både Lillehammer-rennene og de to verdenscuprundene i Japan i januar er enten utsatt eller avlyst.

De nasjonale rennene på Lillehammer blir i så måte kjærkomne konkurranser.

Også de nest beste langrennsløperne får ekstra muligheter til å teste formen og gjøre seg aktuelle for å gå verdenscuprenn. Norgescupåpningen på Gålå kommende helg er avlyst, og mange sto dermed uten renntilbud i tiden som kommer.

Arrangementet vil ikke være åpent for publikum.

(©NTB)