City avanserte med kontrollert borteseier

sport

Phil Foden scoret det eneste målet etter 35 minutter i en kamp der Citys ledelse aldri var truet. Gjestene hadde ballen mesteparten av tiden, og Olympiakos fikk knapt besøke Citys banehalvdel.

Samtidig slet City stort med å utnytte sjansene sine. Den største missen kom fra Gabriel Jesus etter en halvtimes spill, da han kom alene med José Sá og skjøt rett på målvakten.

– Det er litt som sesongen vår har vært så langt. Men i dag skjedde det en del gode ting. Vi spilte bra i alle faser, og de fikk ikke sentre ballen fordi vi var utrolig aggressive over hele banen, sa City-manager Josep Guardiola.

Kort tid etter Jesus-missen roet Foden nervene til sine lagkamerater. I et pent City-angrep brukte Raheem Sterling hælen til å legge igjen ballen for 20-åringen, som styrte den ned i lengste hjørne.

Like før pause var Sterling nær ved å tegne seg på scoringslisten selv, men Sá fikk slått hans gode frisparkforsøk i tverrliggeren og over.

Agüero-comeback

City fortsatte å skape sjanser etter hvilen, men effektiviteten var det verre med. Etter en times spill hadde City notert 19 avslutninger – ti av dem på mål – mot Olympiakos' null.

Bortelaget hadde uansett full kontroll, og manager Guardiola ga spilletid til en rekke innbyttere. Sergio Agüero gjorde comeback etter skade og spilte det siste kvarteret. Det skjedde bare timer etter at hans eks-svigerfar og hans sønns bestefar, Diego Maradona, døde.

Olympiakos' første avslutning kom etter 87 minutter. Kaptein Kostas Fortounis fyrte av fra kanten av 16-meteren, men skuddet gikk utenfor. Dermed endte det 0-1.

– Et godt resultat, og vi har gjort et utrolig gruppespill med fire av fire mulige seirer. Vi er klar for åttedelsfinalen i februar, og la oss håpe vi kommer dit i godt slag, sa Guardiola.

Marseille sjanseløs

Seieren var Citys fjerde på fire kamper i høstens mesterliga, og tolv poeng holder til avansement uavhengig av hvordan det går i de to siste. Gruppetoer Porto er eneste lag med mulighet til å vippe Guardiolas menn ned fra 1.-plassen.

Portugiserne fikk også med seg en sterk 2-0-seier fra bortemøtet med Marseille onsdag. Zaidu Sanusi gjorde 1-0 før hvilen, mens Sergio Oliveira doblet ledelsen fra straffemerket i det 72. minutt, kort tid etter at begge lag hadde fått en spiller utvist.

Marseille har tapt fire strake kamper uten å score et eneste mål. Olympiakos har derimot teoretisk sjanse til å ta 2.-plassen i gruppen, men må i så fall slå Marseille borte og Porto med tre mål hjemme samtidig som Porto taper hjemme mot City.

(©NTB)