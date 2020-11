Diego Maradona er død – hjertet sviktet

sport

Det var Argentinas største avis Clarin som først meldte om dødsfallet.

– Du tok oss til toppen av verden. Du gjorde oss enormt lykkelige. Du var den største av alle. Takk for at du var til, Diego. Vi kommer til å savne deg resten av livet, skriver landets president Alberto Fernández på Twitter over et bilde der han omfavner Maradona.

Clarin skriver at Maradona ble rammet av hjertestans hjemme i Tigre noen mil nord for Buenos Aires. Han oppholdt seg der etter at han nylig ble utskrevet fra sykehuset der han ble operert for en hjerneblødning.

Det har siden blitt meldt at han skulle gjennomgå behandling for alkoholavhengighet.

En talsmann for Maradona bekreftet overfor nyhetsbyrået at 60-åringen er død, og dødsfallet ble også rapportert av Argentinas fotballforbund i en Twitter-melding.

Maradona regnes som en av tidenes beste fotballspillere, om ikke den beste. Han var kaptein da Argentina vant VM i 1986. Han spilte blant andre for Barcelona og Napoli, i tillegg til Argentinos Juniors og Boca Juniors i hjemlandet.

I løpet av karrieren slet han med avhengighet av rusmidler, og han ble utestengt i 15 måneder etter at han i 1991 testet positivt for kokain. Han kom på banen i sitt fjerde og siste VM-sluttspill i 1994, men ble etter to gode kamper kastet ut av mesterskapet etter å ha avgitt positiv dopingprøve på efedrin.

Hans trenerkarriere var langt fra like suksessrik som hans spillerkarriere, men han var i en periode Argentinas landslagssjef. Hans siste trenerjobb var for Gimnasia de La Plata.

