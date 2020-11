Haaland fortsatte målshowet – to fulltreffere mot Brugge

sport

Nordmannen bidro med én scoring i hver omgang, og det kunne fort ha blitt flere. Samspillet med jevngamle Jadon Sancho satt, og sistnevnte endte med ett mål og en assist.

– Jeg er så glad for å spille med Erling. Han er en utrolig spiller. Han bidrar med så mye på banen, og jeg var glad for å servere ham i dag. Han fortjener Golden Boy-prisen han vant for alt arbeidet han legger ned. Han er en fantastisk spiller, sa Sancho om Haaland.

– Dortmund er et av de beste lagene i Europa, og i Haaland har de en spiller som kan score i blinde, sa Brugge-spiller Hans Vanaken etter at nordmannen har scoret til sammen fire ganger i to 3-0-seirer i oppgjørene mellom lagene denne måneden.

Haaland (20) lå som gjedda i sivet og klinte til med et skudd som gikk like utenfor allerede etter et drøyt minutts spill.

17 minutter senere var jærbuen mer klinisk da han ble spilt igjennom. Han fikk som så ofte før en lissepasning fra Jadon Sancho, og Haaland bredsidet ballen i nettet via stolpen i korthjørnet med venstrefoten.

Ifølge statistikkontoene ble Haaland dermed den yngste spilleren i mesterligaens historie til å nå 15 scoringer, og da selvsagt også 16. Det har han klart på 12 kamper. I kun to kamper i Champions League har han gått målløs av banen.

Bøttevis

I tillegg til seks mål for Norge er det også blitt seks mål på fire mesterligakamper og ti mål på sju bundesligakamper hittil i sesongen 2020/2021. Det er ikke rart at det produseres noen bokstaver om Haaland for tiden.

2-0 kom rett før pause, og denne gangen var det engelskmannen og assistmannen fra 1-0-scoringen, Jadon Sancho, som satte et direkte frispark rett i nettet fra 20 meters hold. Unggutten skrudde ballen over muren og rett i nota. Det var et utsøkt frispark på nivå med legender som Michel Platini og Diego Maradona i deres glansdager.

OptaJoe melder at Sancho er den første engelske spilleren som scorer på et direkte frispark for en ikke-engelsk klubb i mesterligaen siden David Beckham gjorde det for Real Madrid mot Rosenborg i 2005.

Topper

Haaland hadde en god mulighet ni minutter ut i 2. omgang, men denne gangen gikk skuddet utenfor. Noen minutter senere fikk han ballen fra en motspiller, og fra kloss hold sendte Haaland ballen i mål på nytt til 3-0. Det var altså hans 16. mesterligascoring.

Med seks mål er han turneringens toppscorer i høst, ett foran Marcus Rashford og Alvaro Morata.

Haaland ble byttet ut med ni minutter igjen å spille, og dermed ble det ikke noe hattrick på jærbuen tirsdag, tre dager etter at han scoret fire ganger mot Hertha Berlin i serien.

Det ble heller ikke noe innhopp for Youssoufa Moukoko, som lørdag ble yngste spiller i Bundesligas historie, men 16-åringen har 82 dager igjen på å slå rekorden som yngste mesterligaspiller.

Borussia Dortmund topper gruppe F med ni poeng på fire kamper. Italienske Lazio følger ett poeng bak etter 3-1 mot Zenit St. Petersburg tirsdag kveld. Ciro Immobile scoret to og Marco Parolo ett for Serie A-laget. Russernes mål kom ved måltyven Artem Dzjuba.

Dortmund trenger bare ett poeng på sine to siste kamper (hjemme mot Lazio, borte mot Zenit) for å være klar for cupspillet.

