Magnus Carlsen tok første stikk i kvartfinalen mot Giri

Det handler om første turnering i Champions Chess Tour, og det så bra ut for Giri da nederlenderen var på offensiven i alle de tre første partiene. Hver gang måtte han nøye seg med remis, men selv med hvite brikker i fjerde parti ble han ubønnhørlig drevet på defensiven.

Carlsen spilte seg fram til et stadig klarere overtak og hadde til sist en vinnende stilling. Dermed vant han første dag av kvartfinalen. Cupspillet i turneringen avvikles med dueller over to dager. Med 2-2 eller bedre 2. dag er han semifinaleklar.

Skulle Giri komme best ut av de fire partiene torsdag, faller avgjørelsen i omspill der det er lynsjakk og eventuelt armageddon.

Problemer

Carlsen valgte en noe dristig åpning i det første partiet og spilte seg inn i visse problemer mot en velspillende Giri, men kom seg ut av det og berget remis etter 50 trekk og snaut tre kvarter.

I neste parti hadde Carlsen svarte brikker. Ingen av spillerne greide å skaffe seg noe betydelig overtak, og det endte med remis etter 46 trekk.

I Carlsens siste forsøk med hvite brikker for dagen ble det nok en remis. Igjen fikk han meget skarp motstand fra Giri, men det endte med et halvpoeng til hver etter 44 trekk.

Sjanseløs

Dermed sto bare ett parti for dagen, og der viste Carlsen hva han kan da han satte Giri under voldsomt press og tvang ham til feil som han nådeløst utnyttet.

Etter 51 trekk ga Giri opp.

