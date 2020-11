Følelsesladd da Napoli hyllet Maradona – stadion får hans navn

sport

– Diego er en legende og kommer aldri til å dø, sa trener Gennaro Gattuso.

– Siden i går har atmosfæren i byen vært merkbart forskjellig. Vi håper å vinne et trofé for ham. For lenge har det bare vært snakk.

Klubbens supportere slapp ikke inn på San Paolo, der Maradona i sin tid tryllet med ballen og førte den søritalienske klubben til dens to første seriegull og til Uefa-cuptittel. I stedet samlet mange av dem seg utenfor, der det ble sunget og ropt til ære for argentineren.

Det ble gjennom dagen lagt ned supportereffekter og tent lys for Maradona.

Stadion kommer ikke lenger til å hete San Paolo.

– Jeg mener det er rett å gi stadion ditt navn slik at vi fortsatt kan ha deg med oss, skrev klubbpresident Aurelio De Laurentiis på klubbens nettsted, i en tekst henvendt til Maradona.

En plakett ble satt opp ved inngangen til stadion med påskriften «Diego Armando Maradona stadion».

I våre hjerter

Kort tid før kampen kom lagkaptein Lorenzo Insigne og Tommaso Starace ut til fansen som var samlet utenfor stadion og la ned en krans.

– Maradona betyr mye for meg og for alle napolitanere. Han har alltid stått opp for oss, han har alltid holdt oss i sitt hjerte, og vi må gjøre det samme med ham, sa Insigne.

Inne på stadion ble klipp fra Maradonas karriere vist på storskjermen allerede fra oppvarmingen, og alle Napoli-spillerne bar drakt nummer 10 med Maradonas navn på ryggen i minuttene før kampen.

Som på alle mesterligakamper onsdag og europaligakamper torsdag ble Maradona minnet med ett minutts stillhet før kampstart. I Napoli var det minuttet spesielt spekket med følelser.

Napoli var bare på tredjeplass i sin gruppe før torsdagens kamper, men passerte Real Sociedad og AZ Alkmaar etter at de spilte 0-0 i Nederland.

Armando scoret

Et selvmål av Armando Anastasio ga Napoli ledelsen rett før pause. Anastasio, som er født i Napoli, endret retning på Matteo Politanos avslutning som var på vei inn i mål. Dermed ble Rijekas venstreback oppført som målscorer.

Hirving Lozano fastsatte resultatet kvarteret før slutt. Napoli er dermed to poeng foran Real Sociedad og AZ.

Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø spilte hele kampen for AZ torsdag, mens Håkon Evjen var ubenyttet reserve.

Napoli skal spille borte i Alkmaar og hjemme mot Real Sociedad i de to siste rundene.

