Tusener fulgte Maradonas kiste på vei til graven – likvaken utartet i opptøyer

sport

Han ble gravlagt torsdag kveld etter en privat bisettelse der bare familie og nære venner var til stede.

Gjennom dagen hadde Maradona ligget på lit de parade i presidentpalasset i Argentinas hovedstad mens endeløse køer av mennesker som ville vise ham den siste ære sneglet seg i gatene utenfor. Flere medier sendte direkte fra vaken gjennom dagen.

Maradona døde onsdag av hjertesvikt, 60 år gammel. Det utløste landesorg i Argentina.

Politiet brukte tåregass da det etter hvert oppsto uroligheter i køen av sørgende som ventet på å komme inn til kisten. Noen begynte å klatre over gjerdene ved inngangen til palasset fordi de fryktet at de ikke skulle komme inn i tide.

Maradonas kiste ble samtidig flyttet til et tryggere sted lenger inne i presidentpalasset.

Ifølge lokale TV-kanaler ankom Maradonas kiste presidentpalasset i 5-tiden torsdag morgen lokal tid. Om natten ble en privat seremoni avholdt for familie og venner.

Trengsel

Publikum fikk se kisten for å vise Maradona den siste ære. Dørene skulle være åpne fra klokka 6 til 16. Allerede flere timer tidligere begynte mengden å vokse seg stor, og det ble sunget til Maradonas ære. Det var betydelige politistyrker til stede for å sørge for orden.

Alle i køen bar munnbind, men det var få tegn til sosial distanse i trengselen.

Folk ble sluppet inn i små grupper på 20 personer. Mange var tydelig beveget, og det ble kastet blomster og trøyer over kisten.

Utover dagen vokste utålmodigheten blant dem som ventet, og noen prøvde å tvinge seg adgang. Det ble slått hardt ned på. Ute i gatene reagerte folkemengden med raseri på politiets opptreden. Det ble kastet steiner og flasker, og politiet svarte med gummikuler og vannkanoner.

Til graven

Sent på ettermiddagen ble Maradonas kiste, innhyllet i et argentinsk flagg, fraktet gjennom hovedstadens gater. Likfølget kjørte i høy hastighet med omgitt av politimotorsykler, men store folkemengder benyttet likevel muligheten til å få et glimt av kisten.

Ifølge argentinske medier var følget på vei til kirkegården Jardin de Paz i utkanten av Buenos Aires, der Maradona noen timer senere ble stedt til hvile.

(©NTB)