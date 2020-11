Viking-fansen protesterte mot trenersparking

sport

Tribunene på arenaen var prydet med flere klare og kritiske meldinger rettet mot klubbledelsen, skriver VG. Berntsen fikk også støtte.

Styreleder Roar Åkerlund i VikingHordene bekrefter at det var supporterklubben som hang opp bannerne. Der tas det blant annet til orde for at eliteserieklubbens styreleder Thor Steinar Sandvik må gå av.

– Vi følte det var vår plikt og vår rett å si ifra om at noen har tatt en dårlig avgjørelse, for å si det saklig, sier Åkerlund til VG.

Sandvik vil ikke uttale seg om saken til avisen.

Torsdag ble det kjent at Bjarne Berntsen ikke får fortsette som Viking-trener etter inneværende sesong. Kontrakten termineres dermed ett år før den har utløp.

