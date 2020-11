Viking-styreleder beklager etter Berntsen-sparking

sport

Tribunene på Vikings arena ble torsdag kveld prydet med flere klare og kritiske meldinger rettet mot klubbledelsen, skriver VG. Berntsen fikk også skriftlig støtte.

Styreleder Roar Åkerlund i Vikinghordene bekrefter at det var supporterklubben som hang opp bannerne. Der ble det blant annet tatt til orde for at styreleder Thor Steinar Sandvik må gå av.

– Vi følte det var vår plikt og vår rett å si ifra om at noen har tatt en dårlig avgjørelse, for å si det saklig, sier Åkerlund til VG.

Styreleder Sandvik forteller til Aftenbladet at det ble en natt med lite søvn etter torsdagens sparking av Berntsen, og at han opplevde trusler og sjikanerende meldinger.

– Det er bare å beklage. Ting kunne vært gjort annerledes. Samtidig kan ikke styret styre klubben etter følelser. Vi forstår dem veldig godt, men må samtidig se bak dem, påpeker Sandvik.

Torsdag ble det kjent at Bjarne Berntsen ikke får fortsette som Viking-trener etter inneværende sesong. Kontrakten termineres dermed ett år før den har utløp.

