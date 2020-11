Marerittet fortsetter for Berge og Sheffield United: Sløste bort enorme sjanser i nytt tap

sport

Etter ti serierunder ligger Sheffield United fortsatt helt sist i Premier League, med ett fattig mål. Det er kun blitt fire mål. Mot West Bromwich så man tydelig at Sheffield sliter med å få ballen i mål. Gjestene hadde et tosifret antall sjanser, men fikk aldri ballen i mål.

– Jeg klør meg i hodet. Jeg synes vi startet kampen bra, så ga vi bort et dårlig mål. Vi hadde en god reaksjon i andre omgang, og gikk for det. Vi hadde nok sjanser til å vinne to kamper, sa Sheffield-manager Chris Wilder til Sky Sports.

– Spillerne vet at de har spilt en kamp der de ønsket å vinne. De kjempet til siste slutt. Det var ikke halvsjanser vi skapte, det var virkelig gode sjanser, sa Wilder.

Sander Berge spilte hele kampen. Nordmannen brente en stor sjanse, og var involvert i baklengsmålet som ga tap. Det kom etter 13 minutter da en klarering fra Berge ble fanget opp av Conor Gallagher, som fyrte løs en markryper som gikk i mål fra utenfor 16-meteren.

Sheffield United gjorde et ærlig forsøk på å skape sjanser. Flere ganger endte det i gode avslutningsmuligheter, som da Berge fikk muligheten fra skrått hold. Nordmannen fyrte løs med stor kraft, men ballen gikk like over mål.

En situasjon som ble symptomatisk for vanskelighetene Sheffield United er i, kom etter en times tid. Oliver Burke fikk muligheten fra 5-6 meter, men skjøt ballen milevis over mål.

Det ble lagt til hele sju minutter, noe som ga Sheffield United tid til å skape en rekke sjanser også i tilleggstiden. Selv fra to meters hold endte ballen over mål. Sheffield så rett og slett ut til å trenge nesten en hel omgang i tilleggstid for å kunne skape mål.

Når ikke sånne sjanser ender med mål, lukter det kraftig nedrykk av Sander Berges klubb. West Brom er på den første sikre plassen, fem poeng foran Sheffield United.

