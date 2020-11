Sørloth bommet på straffe, men vant – Målløse Haaland gikk på smell hjemme mot Köln

sport

På stillingen 2-0 til Leipzig kriget Sørloth seg til et klart straffespark da han stormet inn i boksen og ble felt. Straffesparket tok Sørloth selv, men skuddet ned til høyre hjørne ble reddet og Sørloth maktet ikke nå fram til returen.

Nordmannen har ennå ikke scoret siden gigantovergangen til Leipzig tidligere i år. Lørdag fikk han igjen muligheten fra start, men måtte gå målløs av banen. Leipzig fikk likevel med seg alle de tre poengene.

– Vi skulle ha avgjort kampen tidligere med straffesparket. Det ble en jevn kamp til slutt, sa Leipzig-stopperen Willi Orban ifølge DPA.

– Det er vår dårligste prestasjon denne sesongen. Vi sløste borte fem eller seks store sjanser, sa Leipzig-trener Julian Nagelsmann.

Kunstverk

Angeliño ordnet 1-0 med et kunstverk der han fintet vekk både forsvarere og keeper etter en halvtimes spill, mens Christopher Nkunku ordnet 2-0 like etter hvilen. Sørloth bidro med sterkt press som gjorde at Daniel Olmo kunne stjele ballen og spille Nkunku fri.

Like etter Sørloths straffebom reduserte Arminia Bielefeld til 1-2 da Fabian Klos satte ballen i mål fra kloss hold, men det ble bare et trøstemål.

I Dortmund skjedde det uvanlige at Erling Braut Haaland gikk målløs av banen da Borussia Dortmund tapte 1-2 mot Köln. Ellyes Skhiri scoret to ganger for gjestene, mens Thorgan Hazard reduserte kvarteret før full tid. Haaland var fjerde sist på ballen.

Nordmannen hadde som vanlig flere sjanser. Størst av alle var muligheten han fikk fem minutter på overtid. Haaland fikk muligheten foran åpent mål, men ballen skled av foten og gikk utenfor.

I det defensive arbeidet sviktet imidlertid Haaland i markeringen både i forkant av 1-0 og 2-0.

– Vi sovnet på dødballene. Etter pausen presset vi framover med alt vi hadde, men til slutt klarte vi likevel ikke ta poeng, sa Dortmunds Felix Passlack.

– Det var en veldig vanskelig kamp mot et veldig godt lag, sa tomålsscorer Skhiri.

Lewandowski-mål

Haalands store konkurrent – både i toppscorerkampen i Tyskland og i kampen om å være verdens beste spiss – rykket ifra nordmannen lørdag. Robert Lewandowski scoret nemlig sitt 15. mål i alle turneringer da Bayern München vendte 0-1 til 3-1-seier over Stuttgart.

19-åringen Tanguy Coulibaly ga Stuttgart en tidlig ledelse, men Kingsley Coman utlignet før Lewandowski ordnet ledelse med en suser fra 20 meter. Douglas Costa la på til 3-1 sent i kampen.

Bayern leder dermed Bundesliga to poeng for Leipzig, mens Dortmund på tredje er ytterligere to poeng bak.

