Sensasjonsløp av skiskytteren Lægreid i Finland – styrer mot verdenscupseier

Bærum-løperen som er ny i elitelandslaget for sesongen, viste seg absolutt plassen verdig i verdenscupsesongens første renn.

Lægreid gikk fort i sporet og lå bra an allerede etter første skyting. Han tok ledelsen etter skyting nummer to, og den økte til over halvminuttet da han skjøt som 37. mann på tredje skyting.

23-åringen hadde presset på seg foran siste skyting, ettersom raske Johannes Thingnes Bø hadde bommet kun én gang og ledet klart.

Lægreid beholdt roen, traff alle fem blinkene og gikk ut med 36,3 sekunders forsprang til Thingnes Bø. Det rotet han ikke bort, og dermed ligger det an til en høyst overraskende seier til mannen som debuterte i verdenscupen så sent som i mars.

Samtidig ligger også Johannes Thingnes Bø godt an til å havne på seierspallen på 20-kilometeren.

