Start kollapset i Stavanger – fortsatt i nedrykksstriden etter 1-4 mot Viking

sport

Dermed truer nedrykksspøkelset fortsatt sørlandsklubben fire runder før slutt. Start står med 25 poeng, ett mer enn Strømsgodset på kvalikplass og fem mer enn Mjøndalen på direkte nedrykk. Begge klubbene har en kamp mindre spilt enn Start.

Det som skjedde på banen i Stavanger bør gi grunn til uro i Start-leiren. Sørlendingene var for fullt med på notene i første omgang, og følte kanskje det var urettferdig at de lå under 0-1 til pause etter at Sebastian Sebulonsen hadde gitt Viking ledelsen.

Etter hvilen raknet det fullstendig bakover for Start. Etter to gode Start-sjanser som kunne ha gitt utligning, rant målene inn. Først ordnet Samuel Fridjonsson 2-0, før Fredrik Torsteinbø scoret to ganger og ga Viking 4-0.

Kevin Kabran reduserte til 1-4 på overtid, men det var knapt et trøstemål for Start.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes vi spiller en vanvittig god kamp fram til det andre målet. Så gjør jeg en veldig dum feil som fører til det andre målet, så det er litt min skyld at vi rakner. Jeg følte vi kunne ha tatt med oss noe herfra, sa Starts Jesper Dalan til Dplay.

– Vi viser til tider at vi er bra, men det hjelper ikke det. Vi er for dårlige i de situasjonene vi har vært gode på i de to siste kampene, sa Dalan.

Viking-fest for Berntsen

Det har vekket oppsikt at Viking-ledelsen ikke vil forlenge kontrakten med trener Bjarne Berntsen. Lørdag feiret flere av spillerne sammen med treneren, i det som ble oppfattet som en tydelig støttemarkering.

– Det var en veldig bra andre omgang, flotte mål og vi er på rett plass når vi får returer fra keeperen, sa Berntsen.

Viking-treneren sa at det varmer at spillerne kastet seg rundt ham i jubel etter den spesielle uka som har vært.

– Det sier alt om lagmoralen og den gjengen vi har klart å bygge opp. Da er det veldig trygt og godt å vite at det fortsetter i samme stilen. Grunnen til at det var lett for meg å si jeg ville være her ut sesongen, var at jeg visste at spillerne og trenerapparatet stolte på meg, sa Berntsen.

I neste runde venter Brann for Viking, mens Start skal ta imot suveren Bodø/Glimt. Deretter venter en avgjørende bunnkamp mot Mjøndalen.

Seieren er den tredje på rad for Viking, som nå er oppe på en sjuendeplass med 39 poeng. Det er seks poeng opp til Rosenborg på fjerde.

(©NTB)