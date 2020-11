Weng går ikke flere renn i Ruka

sport

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding lørdag morgen.

Weng kommer dermed ikke til start når verdenscupåpningen fortsetter med distanserenn denne helgen.

– Heidi Weng har ingen glede ved å gå skirenn nå. Hun trenger ro og hvile og avslutter minitouren i Ruka, men reiser ikke hjem før i morgen sammen med resten av troppen på den planlagte charteren til Norge, sier landslagslege Øystein Andersen.

Enebakk-jenta fikk et ublidt første møte med årets verdenscupsesong. Langrennsstjernen endte blant de siste i fredagens sprintprolog.

Weng var til slutt slått med 25,77 sekunder av den suverene prologvinneren Ane Appelkvist Stenseth. Dermed var hun milevis unna å sikre seg plass i utslagsrundene.

– Jeg har ikke hodet helt på plass. Da blir det litt sånn, sa Weng til TV 2 etterpå.

Hun la videre til at oppvarmingen ikke var av beste merke. Weng ga i forbindelse med sesongåpningen på Beitostølen sist helg uttrykk for at hun så på det å skulle reise på verdenscuprenn med stor bekymring – koronasituasjonen tatt i betraktning.

(©NTB)