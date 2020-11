Knotten klinket til med karrierens første pallplass – Olsbu Røiseland nummer to

sport

Öberg var i en egen klasse med feilfri skyting og ekstremfart i sporet, og hun slo toer Marte Olsbu Røiseland med 23,9 sekunder til tross for at Froland-løperen også skjøt to fulle hus.

Dagens største overraskelse var uansett Karoline Knotten, som også skjøt fullt og leverte en svært solid langrennstid. Vingrom-løperen tok 3.-plassen foran svenske Johanna Skottheim og fikk besøke seierspallen i verdenscupen for første gang.

– Det er nå jeg skulle ønske at det ikke var korona, så jeg kunne ha gitt en klem til alle, utbrøt Knotten overfor NRK etter sitt sterke løp.

Løft

25-åringens beste individuelle verdenscupresultat fra tidligere var en 13.-plass. I lørdagens åpningsrenn ble hun beste norske løper på 20.-plass.

– Det er så godt at vi som lag løfter oss etter gårsdagen. I dag viser vi at vi kan skyte også. Det er helt sykt gøy.

I mål var Knotten 37,8 sekunder bak Öberg. Nærmest henne igjen var svenske Johanna Skottheim på 4.-plassen, ytterligere 7,1 sekunder bak.

Slo tilbake

Olsbu Røiseland kunne glede seg over 2.-plass etter å ha bommet fire ganger og blitt nummer 24 på lørdagens normaldistanse.

Det skjedde til tross for en svak innskyting foran sprinten.

– I dag smiler jeg. Det var mye nerver i går, og jeg føler at jeg ikke fikk det til på skytingen. Så jeg er virkelig kjempefornøyd med ti treff i dag.

– Det (innskytingen) var veldig stressende. Men så tok Siegfried (Mazet, skytetrener) kommandoen, og han sa dette har skjedd med Johannes (Thingnes Bø) også. Så det roet meg litt, smilte Olsbu Røiseland overfor NRK.

Eckhoff skuffet igjen

Fullt så bra gikk det ikke for den norske toppløperen Tiril Eckhoff. Hun fulgte opp sju bomskudd på normaldistansen med tre bom på sprinten. Til slutt endte Eckhoff på 43.-plass.

Emilie Kalkenberg skjøt fullt og ble nummer 14. Ingrid Landmark Tandrevold skuffet med 21.-plass etter to bomskudd, mens Ida Lien bommet tre ganger og ble nummer 63.

(©NTB)