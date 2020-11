Magnus Carlsen bukket to ganger mot So i finalen

sport

Det ble uavgjort uten at noen av partiene gikk til remis. Carlsen vant sine to partier med hvite brikker, og det samme gjorde So.

Magnus Carlsen var tydelig misfornøyd med hvordan duellen mot So hadde utviklet seg. Han dukket aldri opp på Skype for å intervjues på TV 2 som han vanligvis pleier. So dukket derimot opp for intervju.

– Jeg er glad for å spille uavgjort. Magnus er jo bedre i alt med sjakk å gjøre enn meg. Det var nok ingen god dag for ham. Han gjorde noen blundere han vanligvis ikke gjør. Det var godt å vinne to kamper mot ham ettersom han vanligvis ikke taper så mange kamper, sa So til TV 2.

Carlsen, som er regjerende verdensmester i langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk, fikk en flott start med vinst i det første partiet med hvite brikker. Partiet var over etter 43 trekk.

I det andre partiet fikk So tidlig initiativet. Carlsen klarte først å legge et visst press på motstanderen etter at amerikaneren hadde gitt fra seg et stort overtak.

Carlsen-tabbe

Det ble etter hvert mange slagvekslinger, og det gikk mot remis. Så skjedde det fatale hvor Carlsen flyttet kongen sin til et feil felt under tidspresset. So utnyttet den fatale feilen og satte nordmannen sjakkmatt etter 93 trekk. Nordmannen var svært forbannet på seg selv etter blunderen.

– Det var en gigantisk tabbe, slo TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer fast.

I det tredje partiet var det en svært offensiv Carlsen som viste seg fram. Etter 35 trekk var partiet over og Carlsen kunne gå opp til 2-1-ledelse.

Mulig bursdagsgave

Dermed trengte Carlsen bare remis med svarte brikker i det siste partiet. Det var derimot So som utnyttet fordelen med hvite brikker og vant partiet etter at Carlsen var litt vel offensiv i sitt spill. Han gikk på en ny blemme og ga opp etter 35 trekk.

– Hadde han ikke gjort de to store tabbene hadde det vært annerledes. Jeg var ikke helt sikkert på at jeg skulle vinne det siste partiet, sa So.

Den andre duellen mellom de to spilles mandag. Da fyller Carlsen 30 år, og han kan gi seg selv en gedigen bursdagsgave.

For Carlsen kunne det holdt det å spille remis i samtlige fire partier for å vinne turneringen og 267.000 kroner (30.000 dollar). Nå må han vinne minst ett av partiene og spille remis i resten.

Tøffe dueller

Onlineturneringen er den første av ti på Champions Chess Tour som først blir avsluttet neste år.

Det har vært flere tøffe dueller mellom de to sjakkessene. Carlsen slo So i en onlineturnering i slutten av september. So slo Carlsen i VM-finalen i Fischer-sjakk på Høvik i november i fjor. I gruppespillskampen mellom de to tidligere i turneringen ble det remis mellom de to.

(©NTB)