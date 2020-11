Riiber tok sammenlagtseier i Ruka-trippelen tross diskvalifisering – Oftebro vant siste renn

sport

Den norske kombinert-giganten tok to sterke verdenscupseiere av to mulige i Ruka i helgen, men fikk ikke mulighet til å ta sin tredje.

Søndagens hopprenn for kombinertutøverne ble avlyst grunnet sterk vind, som betydde at det var torsdagens prøveomgang som dannet grunnlaget for langrennsrennet. Årsaken til at Riiber ble disket i prøvehoppingen var en ureglementert hoppdress.

– Jeg er ordentlig forbanna. Jeg er her for å konkurrere, og å bli tatt fra den muligheten til å stille til start, er surt, sa Riiber til NRK.

Men med 80 poeng ned til østerrikeren Johannes Lamparter og 100 poeng ned til japaneren Akito Watabe før det siste rennet, holdt ledelsen til sammenlagtseier da ingen av de to argeste konkurrentene klarte å vinne søndag.

