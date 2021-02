Bekreftet: Joshua King klar for Everton

sport

Everton og Fulham skal ifølge en rekke kilder ha kjempet om den norske landslagsprofilens signatur i timene før overgangsvinduet stengte mandag.

Til slutt skal King ha bestemt seg for å takke ja til Everton, og klubben ønsket ham velkommen på Twitter natt til tirsdag.

Dermed forlater måltyven Bournemouth etter å ha spilt for klubben siden 2015.

I Everton skal ha kjempe med blant andre Dominic Calvert-Lewin om en plass i startoppstillingen. Den italienske managerstjernen Carlo Ancelotti har det sportslige ansvaret i klubben.

Ancelotti skal ha bidratt sterkt til at Kings valg falt på Everton.

Møter Solskjær til helgen

Everton møter Leeds i sin neste kamp onsdag. Kommende helg er Ole Gunnar Solskjærs Manchester United motstander i ligaen.

Interessen for Joshua King skal ha vært stor på overgangsvinduets siste dag. Tidligere mandag meldte The Athletic at Southampton og Bournemouth var i forhandlinger om en byttehandel som kunne gjøre King til Saints-spiss på permanent basis. Da skulle Shang Long angivelig gå motsatt vei.

Da klokken nærmet seg midnatt var det imidlertid klart at Everton ledet an i jakten på King.

På Goodison Park forsvant også en annen spiss ut portene mandag da Cenk Tosun ble lånt ut til Besiktas. Det banet trolig vei for en King-overgang.

Utgående kontrakt

Kings kontrakt med Bournemouth gikk i utgangspunktet ut til sommeren, og det har ikke vært aktuelt for nordmannen å forlenge den etter at klubben rykket ned fra Premier League.

Landslagsspissen har også vært koblet til West Ham en lang periode. Også Manchester United skal ha jobbet for en overgang i fjor. King har ikke lagt skjul på at skuffelsen var stor da interessen ikke materialiserte seg i en overgang.

Nå avslutter King Bournemouth-karrieren etter 161 ligakamper og 48 mål.

