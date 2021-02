Marseille-trener sa opp jobben på direkten

sport

Villas-Boas kom med den oppsiktsvekkende kunngjøringen på en pressekonferanse tirsdag, ifølge det franske nettstedet La Provence.

Portugiseren hintet forrige fredag om at han ville gi seg som Marseille-trener til sommeren, nå har han sagt opp. Etter at han tirsdag ble informert om at klubben hadde signert Olivier Ntcham på en leieavtale fra Celtic uten hans samtykke, fikk Villas-Boas nok.

– Dette er ikke akseptabelt. Jeg leste om at denne spilleren hadde signert i mediene. Etter det, leverte jeg inn en skriftlig oppsigelse, sa han på en pressekonferanse tirsdag ettermidag.

Det hele startet for en uke siden da Villas-Boas mistet midtbanespilleren, Morgan Sanson til Aston Villa. Jobben med å erstatte ham startet umiddelbart.

– Jeg forsøkte å erstatte Sanson så godt jeg kunne, men dette kan jeg ikke akseptere. Jeg avventer svar fra klubben. Enn så lenge så forbereder jeg meg på kampen mot Lens, tilføyde Villas-Boas tirsdag.

Han sier at han har respekt for eieren av klubben, Frank McCourt, men at det er noe i klubben som er ødelagt.

– Dette er ikke min måte å jobbe på. Nå venter jeg på svar så får vi se hva utfallet vil bli.

Trenerprofilen opplyser at han ikke ønsker seg noen kompensasjon fra klubben, men at han utelukkende vil vekk.

Han understreker at beslutningen ikke har noe å gjøre med supporterprotesten som ble gjennomført og som stanset kampen mot Rennes lørdag.

