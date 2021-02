Solskjærs menn tangerte seiersrekord etter Southampton-utvisning

sport

De siste minuttene ble Southampton redusert til ni mann ettersom også Jan Bednarek pådro seg rødt kort da han forårsaket straffesparket som førte til det sjuende målet. Da innbytter Daniel James satte inn 9-0 på overtid hadde United tangert rekorden for tidenes største PL-seier.

Manchester United vant selv 9-0 over Ipswich i 1995. Da scoret Andy Cole fem ganger.

– I dag var målene jevnere fordelt mellom spillerne. Vi har ventet litt på at de skel vise magien som i dag, og vi tanket vi mye selvtillit. Det har ikke vært så ofte vi bare kan nyte i 2. omgang, sa Ole Gunnar Solskjær til BT Sport.

– Det er alltid bra å score mange mål, og vi er veldig fornøyd. De tre poengene var det viktigste, sa Marcus Rashford, som med sin scoring passerte selveste Eric Cantona på Uniteds scoringsliste.

– Han var en stor spiller som gjorde mye for klubben, så jeg er fornøyd med det, sa han.

Rett ut

Målfesten gjør at Manchester United har à poeng med byrival Manchester City, som har bedre målforskjell og to kamper mindre spilt. Men United har nå scoret flest mål i Premier League (46).

Det skar seg for gjestene nesten helt fra start på Old Trafford. Den 19-årige sveitseren Jankewitz var overtent i sin første kamp fra start, og da han satte knottene rett i leggen på Scott McTominay dro dommer Mike Dean det røde kortet resolutt opp av brystlomma.

Anthony Martial (2), Aaron Wan-Bissaka, Rashford, Edinson Cavani, Scott McTominay, Bruno Fernandes (straffe), James og et selvmål av Bednarek sto for scoringene i regnet på Old Trafford.

Målflom

De ti Southampton-spillerne var ikke i nærheten av å demme opp for Solskjærs menn, som scoret fire ganger før pause og fem til i 2. omgang. Lange oppspill fulgt av innlegg fra Luke Shaw var en suksessoppskrift for United i den første omgangen.

I det 18. minutt lyktes det for første gang. Victor Lindelöfs oppspill fra dypt på egen halvdel ble løpt av Rashford nær hjørneflagget. Han satte opp Shaw, som spilte fram Wan-Bissaka til 1-0.

Sju minutter senere ble det 2-0. Det var Harry Maguires tur til å sette opp Shaw, som fant Mason Greenwood. Hans pasning 45 grader ut ble satt i mål av Rashford.

3-0-målet var et selvmål av Bednarek, som forgjeves prøvde å klarere Rashfords gode innlegg. Ved lengste stolpe ventet Fred på å score.

Tråkket på gassen

Cavani nikket et presist Shaw-innlegg i mål til 4-0. United ble også tildelt et straffespark før pause, men VAR viste at Kanye Ramsays felling av Cavani var noen centimeter utenfor 16-meterstreken.

Kampen roet seg noe etter pause, men etter Che Adams' reduseringsmål som ble annullert for offside etter VAR-gjennomgang fant United tiden inne til å tråkke litt på gassen igjen. Martial vant en duell med Bednarik på framspill fra Fernandes og satte inn 5-0.

Så scoret også McTominay på en keeperretur, før Bednarek etter langvarig VAR-konsultasjon fikk rødt kort for sin behandling av Martial og Fernandes satte inn 7-0 fra straffemerket. Martial og James scoret også før det var over, med assist fra Fernandes.

– Vi mistet en mann umiddelbart mot en slik motstander. Jeg gratulerer Manchester United, som jobbet hardt og aldri sluttet å score, sa Southampton-manager Ralph Hasenhüttl til BBC.

Southampton tapte 0-9 også for Leicester for 15 måneder siden, da på hjemmebane.

(©NTB)