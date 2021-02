Norsk målvaktsprofil klar for fransk håndball

sport

Det bekrefter målvakten selv i et intervju med den danske avisen Jydske Vestkysten. Overgangen er også bekreftet på den franske klubbens nettsider.

31 år gamle Granlunds kontrakt med Esbjerg utløper etter inneværende sesong. Da blir altså Frankrike neste stopp.

Esbjerg forlenget for kort tid siden avtalen med målvaktsprofilen Rikke Poulsen, og nylig signerte tyske Dinah Eckerle for Jylland-klubben. Dermed var det naturlig for Granlund å finne seg en ny arbeidsgiver.

Hennes nye klubb, Chambray Touraine, ligger i sjiktet bak de beste i den franske ligaen.

– Jeg ser fram til en ny utfordring. Jeg tror at det blir spennende med et nytt språk og en ny kultur, sier målvakten.

I desember i fjor kom hun inn i den norske EM-toppen da Norge hadde målvaktsproblemer tidlig i mesterskapet.

(©NTB)