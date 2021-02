Riiber lader opp til VM på hjemmebane – Krog på sykehus

sport

Verdenscuplederen Jarl Magnus Riiber har valgt sine VM-forberedelser fra Lillehammer-området. Dette gjør at neste renn for Riiber blir under VM i Oberstdorf.

– Jarl har vist en strålende innsats i sesongen så langt, og er per i dag verdens suverent beste kombinertutøver. Nå gjelder det å gjøre de riktige tingene inn mot VM, og vi støtter oppunder hans prioriteringer, sier sportssjef Ivar Stuan.

Magnus Krog stiller heller ikke på startstreken i Klingenthal kommende helg. Krog fikk magetrøbbel i forbindelse med «trippelen» i Seefeld og havnet på sykehus i Innsbruck.

Han rapporteres å være på bedringens vei.

Disse norske utøverne stiller i Klingenthal:

Jørgen Graabak (Byåsen), Espen Bjørnstad, (Byåsen), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Leif Torbjørn Næsvold (Røykenhopp), Espen Andersen (Lommedalen), Simen Tiller (Moelven), Harald Johnas Riiber (Heming).

