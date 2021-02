Vipers-profil MR-sjekkes trolig torsdag

sport

Vipers-profilen måtte hjelpes ut av hallen etter å ha fått en smell i kneet under 29-28-seieren over franske Metz.

Dagen derpå er skadeomfanget ennå ikke avklart.

– Vi vet ikke noe mer før vi får tatt MR. Det skjer trolig i kveld, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til NTB.

Waade var i bruttotroppen da Norge vant EM i desember. Hun var med på å vinne EM med Norge i 2016, men har en skadeplaget karriere.

To ganger tidligere har hun hatt alvorlige korsbåndsskader som har satt henne på sidelinjen i to og et halvt år. Etter EM i 2016 måtte hun operere menisken etter nok en kneskade.

– Vi frykter det verste og håper det beste, sier Gjekstad til VG.

