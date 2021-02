sport

Ifølge Ajax skyldes utestengelsen en dopingtest som var positiv for det vanndrivende stoffet furosemid.

Onana er utestengt fra all fotballaktivitet, både nasjonalt og internasjonalt, i ett år fra og med i dag. Samtidig varsler Ajax at avgjørelsen skal ankes inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

