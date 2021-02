Engen og Wolfsburg slet seg til seier i snøen

sport

Den 19. serierunden var opprinnelig oppsatt i begynnelsen av mai, men den er framskutt og avvikles denne helgen, en uke før vårsesongen egentlig skulle sparkes i gang. Ingrid Syrstad Engen og hennes lagvenninner i Wolfsburg nyttet anledningen til å legge litt press på den suverene serielederen Bayern München.

Seieren satt langt inne. Gjestene fra Potsdam utlignet to ganger og bød på hard kamp om poengene selv om de måtte spille over en omgang i undertall etter at Lea Bahnemann fikk sitt annet gule kort.

Rebecka Blomqvist, Kathrin-Julia Hendrich og Zsanett Jakabfi scoret for Wolfsburg. Selina Cerci og Nina Ehegötz utlignet de to første gangene, men 3-2-ledelsen holdt helt inn.

Wolfsburg har avgitt fire poeng på 13 kamper og er to poeng bak Bayern München, som har vunnet alle sine 12 første kamper. Bayern møter Meppen søndag.

Det ble nylig klart at Engen forsvinner fra Wolfsburg etter denne sesongen, men hun er fortsatt en viktig brikke i laget og spilte hele kampen.

