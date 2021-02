Ødegaard plassert på Arsenal-benken

sport

Det er tredje gang på rad at Ødegaard er benket etter overgangen til engelsk fotball. Han er i Arsenal på lån fra Real Madrid ut sesongen.

Drammenseren debuterte forrige helg med et kort innhopp i London-lagets 0-0-møte med Manchester United. Noen dager senere ble han sittende på benken gjennom hele 1-2-tapet for Wolverhampton. Arsenal fikk to spillere utvist i den kampen.

Mikel Arteta har brukt store ord om Ødegaard. Arsenal-manageren har blant annet sagt at den norske midtbanespilleren har spesielle kvaliteter klubben har manglet.

Lørdagens kamp blir en duell mellom to lag midt på tabellen. Aston Villa har i det siste mistet snerten som ga en rekke imponerende resultater, men er likevel ett poeng foran Arsenal med to kamper mindre spilt.

Ødegaards nye lag ligger på 10.-plass med 31 poeng etter 22 serierunder.

(©NTB)