Brudd likevel for Andrew Young – må trolig stå over VM

Det forteller Young i en melding på Instagram. Han er ventet å være ute i opptil fire uker. Mest sannsynlig mister briten ski-VM i Oberstdorf.

«Blir jeg klar til VM, vil det være en enorm bonus. Men det er mer realistisk at jeg er tilbake til verdenscupavslutningen», skriver Young.

Han opplyser at bruddet er stabilt.

Young, som har bodd i Norge i flere år, føk rett gjennom reklameskiltene under fellesstarten i verdenscupen i svenske Falun forrige helg. Det var flere løpere som skled og falt på vei ned fra den første av to sprintbakker, men Young var mest uheldig.

Briten ble kjørt rett til sykehus. Det var frykt for at han hadde brukket lårbeinet, men det ble senere avkreftet etter en røntgensjekk. Da trodde Young og det britiske laget at han hadde sluppet unna med kun en forslått kropp. En nærmere undersøkelse viste noe annet.

