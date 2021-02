Gladmelding for idretten: Avlyste arrangementer skal fortsatt bli kompensert

sport

– Så lenge vi har myndighetspålagte krav, kommer vi også til å stille opp med økonomiske pakker, sier Raja til VG.

Før jul la regjeringen opp til å kutte ut kompensasjonen for avlyste arrangementer i 2021. Det fikk særlig hockeymiljøet til å reagere kraftig.

Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen jubler etter myndighetenes helomvending.

– Å, takk og lov. Det betyr alt for norsk hockey, faktisk. Hadde vi ikke blitt hørt på det oppropet, som alle klubbene stilte seg bak, måtte vi begynt på ny. Da ville det kanskje vært en fire-fem klubber som hadde klart seg gjennom en alternativ løsning, sier Christiansen til VG.

Eliteserien i ishockey har i flere uker vært satt på pause. Det ble først gjort etter en rekke smitteutbrudd i klubbene, og senere er den blitt forlenget som følge av regjeringens anbefaling om midlertidig stans i alt seriespill i toppidretten på grunn av smittesituasjonen.

Norges idrettsforbund uttrykker glede over at kompensasjonsordningen blir justert.

– Det er veldig bra, og helt nødvendig, at man nå har lyttet til innspillene som har kommet fra en samlet idrettsbevegelse. Det er stor bekymring for de siste smittevernbegrensningene og konsekvensene dette har for norsk idrett. At vi nå blir hørt, viser at myndighetene tar oss på alvor når idrettsbevegelsen opptrer forsvarlig og samlet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

