Håre på pallen i Willingen

Håre hoppet seg opp fra 18.-plass med nest beste hopp i finaleomgangen i det siste rennet. Med 146,5 meter var han bare 5,4 poeng bak ellers suverene Wohlgenannt i den omgangen. Østerrikeren hadde beste hopp i alle de åtte omgangene som ble gjennomført.

For Håre sluttet helgen betydelig bedre enn den startet. Han var fjerde best i det første rennet, men ble disket da støvlene ikke besto utstyrskontrollen. Med null poeng i finaleomgangen ble han nummer 30.

Etter 11.-plass og 8.-plass avsluttet han helgen med pallplass, 31,6 poeng bak Wohlgenannt og 3,3 bak amerikanske Decker Dean. I samme renn ble Robin Pedersen nummer fire og Sander Vossan Eriksen seks. Anders Ladahaug ble nummer 22.

Håre var med sin 8.-plass beste nordmann også i det første av lørdagens renn. Da ble Eriksen nummer 11, Ringen 13, Ladehaug 21 og Pedersen 24.

Det skulle vært ett renn fredag, to lørdag og ett søndag, men på grunn av dårlig værmelding ble rennene framskutt slik at det var to renn fredag og to lørdag.

