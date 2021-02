Hovland med i seierskampen i Saudi-Arabia

sport

Hovland spilte seg lørdag til fire birdier og én bogey, mens resten var på par. Etter at alle spillerne hadde gjort seg ferdig med runden, deler han 7.-plassen med seks andre spillere. 23-åringen har fire slag opp til ledende Justin Johnson.

Norges golfstjerne startet dagen på 17.-plass og seks slag under par. Han innledet runden med tre strake hull på par, men måtte tåle en bogey på det fjerde par-fem-hullet. Hovland slo umiddelbart tilbake med dagens første birdie.

Han fikk en ny birdie på det sjuende hullet. Halvveis var han ett slag under par for dagen og sju under totalt.

Hovlands neste birdie kom først på det 14. hullet. Det skjedde etter seks strake hull på par.

På det 18. og siste hullet spilte han seg en halv meter fra hullet fra bunkeren. Han noterte seg for sin fjerde birdie for dagen.

Verdenseneren Johnson ledet med to slag, men gikk på en dobbeltbogey på det 14. hullet. Det bidro til å gjøre kampen om seieren spennende igjen.

For å være kvalifisert til en plass på det europeiske Ryder Cup-laget, må man spille minst fire turneringer på europatouren den sesongen Ryder Cup blir avholdt. Det betyr at Hovland fram til 12. september må spille tre europatourturneringer i tillegg til denne ukens Saudi International.

Flere av verdens beste golfere deltar i den saudiarabiske turneringen. Blant dem er Patrick Reed, som vant foran Hovland på PGA-touren i La Jolla forrige helg.

(©NTB)