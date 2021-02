Krise for Dortmund og målløs Haaland: Tredje tap på fem kamper

sport

Stjerneskuddet Youssoufa Moukoko ga Dortmund håp da han kjempet inn 1-2 etter en assist fra Haaland kvarteret før full tid. Men sluttspurten ble ikke fullført av Dortmund-spillerne.

Haaland og co. er nede på sjetteplass, to poeng bak Leverkusen. Opp til lederlaget Bayern München er det 16 poeng. Leipzig er toer etter sin 3-0-seier over Schalke. Alexander Sørloth spilte 67 minutter.

– Vi må spille i Champions League. Hvis ikke er det dritt. Det er derfor vi må begynne å vinne kamper. Vi må spille der, sa Emre Can i et intervju vist på Viaplay.

– Det er mye vi må gå gjennom som et lag nå. Vi skuffet oss selv og fansen igjen i dag, sa Jude Bellingham.

I Dortmund har 38-åringen Edin Terzic fått en vanskelig start på jobben som trener etter at Lucien Favre fikk sparken. På de siste fem kampene er det blitt tre tap. Lørdag var Dortmund best i første omgang, men klarte ikke å score, selv ikke da målmaskinen Haaland fikk sine sjanser.

Uheldig Dortmund-keeper

Freiburg scoret derimot to mål på tre minutter like etter pause.

Jeong Woo-yeong var først ut da han fyrte av fra distanse og prikket ballen forbi Marwin Hitz i Dortmund-målet. Like etter tabbet Hitz seg ut da nok et distanseskudd gikk i mål. Jonathan Schmids enkle skudd gikk i stolpen, så i Hitz og i mål.

Haaland var nærmest da han ble spilt fri på bakre stolpe i første omgang. Nordmannen la hele kroppen bak ballen og prøvde å skli den i mål på måten han har gjort det så mange ganger før, men forsøket ble avverget.

I det hele tatt var Dortmunds angrepsrekke blekere enn vanlig. Moukoko satte fart på Dortmund da han kom inn etter en time, men alt det endte med var et trøstemål.

Sørloth målløs igjen

Heller ikke Haalands landsmann i Leipzig fant nettmaskene. Alexander Sørloth forsøkte seg flere ganger, men skuddfoten var ingen godfot lørdag.

Det siste han gjorde før han ble byttet ut var å fyre av et skudd som endte med innkast.

Lagkameratene sto for målene. Nordi Mukiele scoret før pause, mens Marcel Sabitzer og Willi Orban avgjorde i 2. omgang. Da hadde Sørloth blitt byttet ut.

Leipzig er sju poeng bak serieleder Bayern.

(©NTB)