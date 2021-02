Tarjei Bø vraket til blandet stafett i VM

sport

– Det var ikke et enkelt valg, sier sportssjef Per Arne Botnan til kanalen. NRK får bekreftet at det norske laget vil bestå av Johannes Thingnes Bø, Lægreid, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

Det er norsk tradisjon at laget tas ut basert på best plassering i verdenscupen. Der er Tarjei Bø «bare» nummer tre, bak lillebror og Lægreid.

– Det er aldri bare verdenscup, det er en helhetsvurdering, men det er vanskelig å komme utenom Sturla, som har flere seirer og andre gode plasseringer. Det er jo et luksusproblem, sier Botnan.

Storebror Bø har gått blandet stafett fem ganger, og det er blitt medalje hver gang: Gull i 2011, 2013 og 2020, bronse i 2015. og 2016.

– Jeg har jo veldig lyst til å gå. Dette er kanskje et år du skulle ønske du var fra en annen nasjon. Jeg har vunnet to renn, men har to foran som har vunnet flere, sier han til NRK.

