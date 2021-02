Sjakk: Carlsen videre til cupspillet i storturnering

sport

Hovedpersonen selv kommenterte at det hadde vært en tung dag på jobben. Men Carlsen fikk en svært god start på mandagen. Etter at nordmannen hadde så lite som én prosent vinnersjanse på et tidspunkt i partiet mot Vidit Gujrathi, snudde han det og vant med svarte brikker.

I annet parti mot aserbajdsjanske Teimur Radjabov brukte nordmannen mye tid i starten, før det etter hvert jevnet seg ut, og partiet endte i remis.

I det tredje partiet for dagen møtte Carlsen kinesiske Ding Liren. Ding, som er rangert som nummer tre i verden, gikk ut i hundre, og Carlsen kom raskt bakpå i partiet. Nordmannen fant ingen vei inn i partiet igjen og måtte gi tapt.

I det fjerde partiet møtte Carlsen det russiske stjerneskuddet Daniil Dubov i et høydramatisk parti der verdensmesteren til slutt reddet remis etter å ha vært under i store deler av partiet. Mens partiet mot Ding varte i kun 36 trekk, måtte det 122 trekk til før russeren Dubov innså at han ikke kunne klare å overliste den norske stormesteren.

I dagens siste parti sto franske Maxime Vachier-Lagrave på motsatt side, i et parti der nordmannen spilte med hvite brikker. Dette skulle ikke vise seg å gi noen tellende fordel da partiet endte i en rask remis etter 32 trekk.

Til Chess24 sier nordmannen at han var bakpå hele dagen og slet med å motivere seg selv.

– Jeg var ikke veldig god. Men det betyr ikke så mye siden jeg var videre uansett.

Carlsen er nemlig videre til utslagsrundene i turneringen etter å ha tatt 9,5 av 15 poeng. I puljespillet havner han blant de to beste.

(©NTB)