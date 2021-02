Hockeyforbundet klar med sluttspill-grep – dropper «bobleløsning»

sport

Det bekrefter generalsekretær Ottar Eide overfor NTB. Det var nettstedet Nitten som først omtalte den nye sluttspillmodellen det jobbes etter.

Smitteutbrudd i en rekke klubber samt den siste tidens myndighetspålagte stans i seriespillet har satt gjennomføringen av hockeysesongen under press. Så langt er det knapt gjennomført kamper siden nyttår.

Går alt etter planen, restartes ligaen 17. februar. Det forutsetter at ikke regjeringens anbefaling om stopp i seriespillet for toppidretten videreføres.

Uansett utfall har ledelsen i hockeyforbundet tatt grep rundt sluttspillformatet. Det betyr at det legges opp til å spille best av fem kamper i kvartfinale, semifinale og finale – ikke sju som opprinnelig oppsatt.

VM-usikkerhet

Fortsatt er målet at det skal gjennomføres 36 runder i grunnserien. Den må samtidig være ferdig ved utgangen av mars. April måned er satt av i sin helhet til sluttspillet.

– Vi jobber med denne modellen nå fordi vi må være ferdige med sesongen 1. mai av hensyn til forberedelser til VM. Flere spillere i eliteserien kommer til å være involvert der, sier generalsekretær Ottar Eide.

Han påpeker videre at man per nå ikke helt vet hvordan formatet på VM-turneringen i Latvia blir. Det er blant annet usikkerhet rundt hvor tidlig lagene må ankomme for å slutte seg til en eventuell smittevern-boble.

For å komme i mål med sluttspillet før april er omme, legges det opp til kutt i lengden på kampseriene.

– Vi ser at det er større sjanse for ikke å få gjennomført best av sju enn best av fem. Det er beredskapsgruppen for eliteserien som har kommet med forslaget til den modellen, sier Eide.

Ingen boble

Hvordan man på best måte skal komme gjennom kvartfinaler, semifinaler og finaler på en måned, er foreløpig ikke besluttet. Flere modeller kan være aktuelle.

Kamper påfølgende dager kan være ett grep som vil redusere reisebelastningen.

Fra flere hold er det tatt til orde for at sluttspillet kunne vært gjennomført ved at samtlige lag ble samlet i en bobleløsning over en lengre periode. Den løsningen er per nå ikke aktuell.

– Foreløpig har vi ikke foreslått det. Det har vært veldig gode initiativ fra forskjellige hold. Det setter vi pris på, men det har en del konsekvenser av annen karakter. Spillerne må blant annet flytte på seg og bo et sted i kanskje en hel måned, sier Eide og påpeker at ikke alle i eliteserien i ishockey er helprofesjonelle.

Generalsekretæren understreker samtidig at koronasituasjonen gjør all planlegging krevende, og at det kan tvinge seg fram nye endringer.

