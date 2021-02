Tåke stoppet kvinnenes super-G: – VM i venting

sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekreftet beslutningen om å utsette rennet ved 14.30-tiden. Da hadde man skjøvet på starten i halvannen time.

Tykk tåke gjorde sikten svært vanskelig, og 45 minutter etter den opprinnelige starten kom beskjeden om at startpunktet skulle flyttes ned til et lavere punkt i OL-traseen fra 1956.

Forberedelser ble gjort til medaljekamp i en klart forkortet løype, men heller ikke det grepet viste seg å redde rennet for Kajsa Vickhoff Lie, Ragnhild Mowinckel og resten av verdenseliten.

Alpinsjef Claus Ryste forteller om en fin dag i toppen av løypa hvor de norske jentene endelig fikk gode forhold og hadde en god oppvarming.

– Det er veldig trist at en tåkedott i ti prosent av løypa skal ødelegge. Det var jo veldig fint. Jeg synes litt synd på arrangøren, men jeg tror det var en riktig beslutning å ta, så det blir like forhold for alle, sier Ryste til NTB.

– Det kunne blitt løst med en tidligere start?

– Ja, uten tvil, men det er klassisk etterpåklokskap. Nå er det lettere igjen. Men å time det ville vært umulig. Arrangøren er jo keen på å komme i gang, sier Ryste.

– Kjedelig

VM-arrangøren i Italia har fått en marerittstart på årets mesterskap. Mandag måtte superkombinasjonen for kvinner utsettes som følge av et voldsomt snøfall. Det rennet er nå lagt inn i programmet neste mandag. Tirsdag ble det mer venting på de norske jentene.

– Det ble VM i venting. Det er kjedelig at det er sånne dager, men vi driver jo med en utendørssport, så været får man aldri kontrollert, sier Mowinckel til NTB.

Herrenes super-G-renn skulle også vært avviklet tirsdag, men allerede tidlig på dagen ble det flyttet til torsdag. En ytterligere konsekvens av det, er at mennenes første utfortrening ble strøket.

Etter planen skal det kjøres utforrenn for menn og kvinner kommende helg. I forkant av de konkurransene må arrangøren ha gjennomført gjennomkjøringer for begge kjønn.

Væromslag

Kvinnenes super-G skal nå kjøres torsdag formiddag. Deretter blir det utfor lørdag med en treningsomgang dagen før. For herrene blir det trening lørdag og utforkonkurranse søndag.

Mandag 15. februar, som var eneste dag i VM uten noe på programmet, vil nå inneholde kombinasjonsrenn for begge kjønn.

Fortsetter værproblemene, kan også krisen bli forsterket for arrangøren i Cortina, men værutsiktene er bedre i tiden som kommer.

Ryste tror fortsatt at alt på VM-programmet kan gjennomføres.

– Det er fortsatt dager å ta av. Det er mulighet for å flytte på ting nå som dette også ble avlyst, sa han.

I neste uke er det spådd kulde i VM-byen Cortina d'Ampezzo.

