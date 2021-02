Carlsen tapte for Dubov og må i omspil

sport

Tirsdag vant Magnus Carlsen to partier og spilte remis en gang. Dermed ledet han 1-0 etter første dag. Han fikk derimot problemer annen dag. Etter remis innledningsvis vant Dubov to partier på rad.

Demed må kvartfinalen avgjøres i omspill med to partier lynsjakk og eventuelt armageddon.

I det første partet onsdag forsøkte nordmannen å være offensiv med svarte brikker, men han gjorde et unøyaktig trekk og gestikulerte voldsomt foran kamera. Han var tydelig misfornøyd med trekket sitt.

Partiet snudde derimot igjen, og Carlsen fikk etter hvert ved siden av overtak på brettet også betydelig overtak på tiden etter flere avbytter av offiserer. I det såkalte sluttspillet rant det hele derimot ut i remis.

I det andre partiet moret Carlsen seg stort underveis, uvisst av hvilken grunn. Etter å ha hatt et betydelig overtak mistet han det med et dårlig trekk. Et nytt svakt trekk gjorde at russeren vant og ledet 1,5-0,5. Carlsen virket litt ukonsentrert.

Han fikk press på seg foran det tredje partiet med svarte brikker. En litt dristig åpning ga heller ikke særlig håp om seier. Etter et nytt tabbetrekk ble partiet tapt etter 25 trekk.

Vinneren av oppgjøret møter Levon Aronian eller Maxime Vachier-Lagrave i semifinalen.

(©NTB)