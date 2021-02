Carlsen til semifinale etter armageddon mot Dubov

sport

Dermed er han klar for semifinale mot Maxime Vachier-Lagrave, men han var alt annet enn fornøyd med eget spill.

– Fullstendig motbydelig. Jeg må spille mye bedre, sa han til chess24.

– I dag fikk jeg virkelig vist meg fra min absolutt verste side. Det var ikke så mye positive følelser. Hvis jeg glemmer det som skjedde i dag så kan det bli gøy. Det er blir definitivt en stor utfordring, men jeg må opp fra nivået i dag, sa Carlsen om sjansene mot sin franske venn i semifinalen.

– Jeg er lettet å være videre, men er først og fremst skuffet over dagens prestasjon. Jeg var ikke nærheten av nivået mitt, sa Carlsen til TV 2.

Tirsdag vant han to partier og spilte remis en gang. Dermed ledet han 1-0 etter første dag. Han fikk derimot problemer onsdag. Etter remis innledningsvis vant Dubov to partier på rad.

Kvartfinalen ble heller ikke avgjort i omspillet med to partier lynsjakk. Carlsen vant det første partiet, men tapte det andre.

Valgte hvitt

Dermed måtte det hele avgjøres i armageddon. Hvite brikker får fem minutter, mens svart får fire minutter på klokka, men vinner med remis. Carlsen valgte hvitt og fikk etter hvert fart på brikkene sine slik at tiden til Dubov gikk ut.

– Jeg tenkte at jeg hadde spilt så dårlig uansett, derfor valgte jeg hvitt. Jeg tenkte at jeg er kjappere enn ham. Du vet at om du har ett minutt mer enn ham så får du en mulighet, forklarte Carlsen om valget av hvitt i det avgjørende partiet.

– Jeg visste også at han ikke er fan av å spille onlinesjakk uten tilleggstid. Til slutt vant jeg både på brettet og på klokka. Likevel er jeg oppgitt og skuffet over meg selv. Jeg er ikke sliten rent fysisk, men nervesystemet har fått kjørt seg.

Problemer

Carlsen satset på samme åpning som han hadde med hvitt i hurtigsjakken. Det endte med at han tidlig ga bort initiativet, men også russeren viste svakheter, og nordmannen klarte å dra i land partiet etter 28 trekk.

Han fikk derimot problemer med å forsvare seg til remis med svarte brikker i den siste lynsjakkpartiet. Med få brikker igjen ga han seg etter 101 trekk.

Allerede i det første hurtigsjakkpartiet var Carlsen tydelig misfornøyd etter et unøyaktig trekk. Det partiet endte med remis, men så vant Dubov de to neste etter dårlige trekk av nordmannen.

I semifinalen torsdag og fredag venter Maxime Vachier-Lagrave, som slo ut Levon Aronian.

Ved siden av finale er det også bronseduell i Champions Chess Tour, så Carlsen skal i aksjon hver dag fram til søndag.

