Mulig forlenget tysk nedstengning: VM-planlegging går som planlagt

Tysklands regjering ønsker å videreføre de strenge koronatiltakene fram til 14. mars, ifølge et avtaleutkast.

Nyhetsbyråene AFP og Reuters siterer onsdag fra regjeringens utkast før statsminister Angela Merkel skal i samtaler med regjeringssjefene i landets 16 delstater om nedstengingen.

– Dette spiller ikke inn på planleggingen av VM. Den fortsetter som oppsatt, sier mediekoordinator i ski-VM, Miriam Frietsch, til NTB

Oberstdorf har vært delvis nedstengt en god stund, og det blir trolig slik også i VM-perioden 24. februar til 7. mars.

VM vil foregå under et svært strengt smittevernregime. Utøvere, ledere, funksjonærer, frivillige og journalister må vise en negativt virustest for å komme inn i VM-området. Alle involverte skal avgi koronatest hver fjerde til sjette dag.

Alle som oppholder seg inne på VM-området må bære ansiktsmaske. Utøverne slipper derimot å ha det under selve konkurransene. Alle oppfordres til å holde halvannen meters avstand til nærmeste person. Den som kjenner seg det minste syk, må holde seg borte.

