Nora Mørk ut med skade da Vipers tapte

sport

I sluttminuttene var en gråtende Mørk på sidelinjen. Det førte til frykt for at den skadeforfulgte stjernen igjen kan ha pådratt seg en alvorlig skade.

Kampen mot russiske Rostov Don var på papiret hjemmekamp for Vipers. Laget lå under innledningsvis, men festet et visst grep på kampen i første omgang. Tre strake Vipers-mål ga 9-6-ledelse. Rostov kom tilbake og var foran på 14-15, men Mørk og Malin Larsen Aune ordnet 16-15-ledelse ved pause.

På stillingen 17-15 gikk det helt i stå for Vipers. Laget scoret ikke de neste ti minuttene, og i en røyk av tekniske feil, misbrukte skudd og en utvisning nyttet Rostov anledningen til å vende kampen med fem strake scoringer.

Vipers reiste seg og gjorde kampen spennende. I siste minutt var det uavgjort, men Emilie Hegh Arntzen skjøt i tverrliggeren, mens Rostov avgjorde med et straffekast sekunder før slutt.

Vipers var ubeseiret i mesterligaen da laget kom til Ungarn før helgen, men har der tapt to ganger for FTC Hungaria og nå en gang for Rostov Don. I tillegg ble laget av EHF onsdag dømt til taper av to avlyste kamper og til vinner av en. Fem tap og en seier i mesterligakamper i løpet av fem dager må være unikt.

EHFs avgjørelse om å utrope vinner i alle de avlyste kampene og la samtlige lag gå til åttedelsfinale gjør at tapene ikke svir så mye som de ellers kunne gjort. Vipers ender på 5.-plass i sin gruppe og møter fireren i den andre i cupspillet.

(©NTB)