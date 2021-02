Norges skiskyttere innfridde i VM-åpningen – gulljubel for debutanten Lægreid

sport

Dermed ble det gull for VM-debutanten Sturla Holm Lægreid og for mer rutinerte Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland. Men det skjedde ikke helt uten dramatikk.

Norges ankerkvinne Røiseland bommet nemlig tre ganger på den siste skytingen og sto i fare for å rote bort en solid norsk ledelse. Men med treff på de tre ekstraskuddene unngikk hun strafferunden, og dermed kunne hun sikre Norges tredje strake VM-gull på blandet stafett.

Østerrike og ankerkvinne Lisa Theresa Hauser tok en overraskende sølvmedalje etter at flere av de andre favorittene bommet. Bronsen gikk til Sverige etter intens medaljekamp mot Ukraina.

– Jeg oppfattet det egentlig ikke før jeg var ferdig med fem skudd. Da så jeg at jeg hadde tre bom. Men så tok jeg meg tid og tok ett og ett ekstraskudd. Og det fungerte, sa en meget lettet Røiseland til NRK.

– Besto med glans

Froland-løperen ble hyllet av Johannes Thingnes Bø, som ble en nøkkelmann med en svært solid etappe.

– Dette var akkurat det som skjedde med meg i Östersund-VM. Når du har for stor ledelse, gjør du liksom ikke helt det som faller deg naturlig. Og det er dobbelt så vanskelig å klare. Marte er en utøver som er best i angrepsposisjon og dueller, og her ble hun kanskje litt for alene. Det ble en bra øvelse for henne, som hun besto med glans, sa stryningen.

I snøværet i Pokljuka var det en tung og krevende løype, som blant annet bød på flere stavbrudd tidlig i løpet. De norske skismørerne så også ut til å kunne tilskrives sin del av æren for gullmedaljen.

– Først og fremst har vi lurt på om smørerne skulle knekke koden, og det tror jeg de har gjort. Jeg tror ikke jeg er så mye bedre enn (Quentin) Fillon Maillet om vi har tilsvarende ski, sa Thingnes Bø etter sin superetappe.

Full fres

Han gikk ut i tetgruppa sammen med Hviterussland og Frankrike etter at Lægreid hadde gjort en solid og tilnærmet feilfri åpningsetappe. Og det ble ikke rare utfordringen for Thingnes Bø å skaffe seg ledelsen.

Han trengte ett ekstraskudd på hver av de to skytingene, men økte stadig avstanden til franske Maillet. Ved veksling var Norge 39,2 sekunder foran.

Verdenscuptoer Eckhoff trengte to ekstraskudd på liggende skyting, og avstanden til Frankrike og Anaïs Chevalier-Bouchet falt til 29,5 sekunder. Men på stående skyting snudde mye.

Eckhoff trengte igjen to ekstraskudd, men Chevalier-Bouchet bommet fire ganger og måtte i strafferunde. Eckhoff gikk ut 37,9 sekunder foran Ukrainas Julia Dzjyma og var ytterligere 1,4 sekund foran ved veksling.

Tredje strake

Røiseland fikk æren av å lose Norge inn til sitt tredje strake VM-gull i blandet stafett. Hun, Eckhoff og Thingnes Bø har vært med på alle tre.

Froland-løperen åpnet kontrollert, men holdt likevel forspranget til konkurrentene bak.

På liggende skyting bommet Røiseland én gang, men hun holdt hodet kaldt og traff på ekstraskuddet. Olena Pidgrusjna skjøt fem blinker rett ned og holdt på annenplassen.

Derimot ble det trøbbel for Sverige og Hanna Öberg, som var på skuddhold til sølvmedalje. Den svenske ankerkvinnen måtte bruke to ekstraskudd og tapte terreng til Ukraina og Østerrike.

Dramatikk

Det ble dramatisk på siste skyting, men med treff på ekstraskuddene kunne Røiseland gå ut med 23,9 sekunders ledelse til Hauser.

Den ledelsen beholdt 30-åringen, og hun gikk Norge inn til et trygt gull og en perfekt VM-start. Hauser hadde full kontroll på sølvet, mens Öberg spurtslo Pidgrusjna i bronsekampen.

Særlig gøy var nok gullet for debutanten Sturla Holm Lægreid.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd og lettet. Det kom noen tanker da jeg skulle bruke ekstraskudd (på stående skyting). Det var veldig deilig å treffe der, sa han etter sin etappe.

