22-åringen fikk en tøff start på den andre runden i Australian Open mot amerikaneren Tommy Paul. Ruud tapte første sett 3-6, men slo tilbake i det neste.

– En bra match til syvende og sist. Det ble en tøff start hvor Paul spilte feilfritt, og jeg kom litt bakpå. Heldigvis klarte jeg å hente meg inn igjen med å bryte serven hans i det andre settet. Jeg skapte litt momentum og selvtillit og bygde videre på det i kampen. Han var en tøff motstander. Han er rask, atletisk og server og beveger seg bra. Han kan slå de mest spektakulære vinnerslagene, sa Ruud til NTB.

– Jeg var ikke sikker på seier før siste ballen var slått. Det var jevnt i det tredje settet, men så klarte jeg å bryte tidlig i det fjerde sett. Alt i alt en bra kamp med litt utfordrende vind, sa 22-åringen.

Med avansementet til tredje runde er Ruud sikret en premie på rundt 1,4 millioner kroner.

– Det var virkelig en kamp å få selvtillit fra. Tommy Paul er ingen lett motstander og i hvert fall ikke på hardcourt som er hans favorittunderlag. Dette var så absolutt en bra og viktig seier for meg. Nå blir det bare å gjøre alt man kan for å forberede seg til tredje runde lørdag, sa Ruud.

Varmt og vind

Det var svært vanskelige forhold ute på bane 13 med en temperatur godt over 30 grader og med vanskelige vindforhold.

– Det var varmt, men fordi det var en del vind så følte jeg ikke at varmen preget meg noe. Det var heller ikke den stekende solen så det var verre forrige dagen. Nå skal det regne litt i kveld, og det er ikke meldt så varmt vær framover. Da kan det bli litt mer behageligere spilleforhold til helgen.

Det andre settet starter langt bedre for nordmannen, og han tok første poeng ved å bryte Pauls serve. Ruud brøt også Pauls tredje servegame og vant det andre settet 6-2.

Han fortsatte det gode spillet tredje sett og vant det 6-4. I det fjerde og avgjørende settet fulgte spillerne hverandre tett fram til 5-5, før Ruud sikret seieren med 7-5.

Ruud har ikke tidligere gått videre fra andre runde i Grand Slam-turneringen i Australia. I første runde slo han ut australske Jordan Thompson.

Møter overraskelsen Albot

I tredje runde venter Radu Albot fra Moldova. Han slo australske Christopher O'Connell i strake sett Det var Albot som slo ut den 13.-seedede spanske Roberto Bautista Agut i 1. runde.

– Jeg har møtt ham en gang på grus for et par år siden hvor jeg vant. Jeg har også trent litt med ham her og der og kjenner ham godt. Jeg får forsøke å opprettholde den streaken jeg har mot ham. Han er en tøff motstander og har spilt bra her Han er en litt annen motstander enn Paul, men også Albot er rask og beveger seg godt og er sikker med slagene sine, sa Ruud.

Senere på dagen var Ruud i aksjon i double med makkeren serbiske Miomir Kecmanovic mot duoen nederlandske Robin Haase og østerrikske Oliver Marach. Det endte med avansement med 6-3, 1-6 og 6-0.