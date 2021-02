NFF venter på «bedre koronatider» og flere tilskuere: – Vi har roet ned

sport

Eliteserien og 1. divisjon for menn starter helt i begynnelsen av april. Toppserien kvinner tar til 20. mars. Klubbene er utålmodige for å kunne åpne tribunene i større grad enn forrige sesong.

Den gjeldende regelverket gir mulighet til å ta inn 600 tilskuere fordelt på kohorter.

– Vi har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi kan øke tilskuerkapasiteten på en smittevernmessig forsvarlig måte. En fotballstadion har flere innganger, og vi er trygge på at vi kan håndtere flere enn dagens grense på 600. Smittesituasjonen i landet de siste ukene har ført til at vi har roet ned arbeidet rundt dette, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Arbeidet vil bli tatt opp igjen så snart situasjonen bedrer seg. Vi har hatt løpende dialog med myndighetene om de gjeldende protokollene, blant annet det som omhandler publikum. Vi håper at vi gradvis kan slippe tilskuere inn på kampene igjen.

A-landslaget menn har en VM-kvalkamp mot Tyrkia hjemme i slutten av mars, men den spilles trolig i Spania midt mellom oppgjør mot Gibraltar og Montenegro.

(©NTB)