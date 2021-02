Johansson imponerte i Zakopane-kvalifisering

sport

Med 137 meter gjorde Johansson det lengste svevet i storbakken i Zakopane. Nærmest på resultatlisten var lagkameraten Halvor Egner Granerud, som ble slått med 6,4 poeng etter et hopp på 133 meter.

Lørdag jakter Johansson på sin andre verdenscupseier for sesongen. Søre Ål-hopperen vant forrige måned i finske Lahti. Granerud skal på sin side kjempe om sin 11. seier i vinter.

Marius Lindvik var tredje best av de norske i kvalifiseringen. Han ble nummer 16 etter et å ha landet på 128,5 meter. I tillegg er Daniel-André Tande (nummer 26) og Johann Forfang (nummer 36) klare for lørdagens renn.

Det er ikke Thomas Aasen Markeng. Totningen greide kun 106 meter og havnet på 52.-plass. Han får en ny sjanse foran søndagens verdenscuprenn.

(©NTB)