Mori: – Jeg skapte kaos

sport

Avgangen til 83 år gamle Mori ble meldt allerede torsdag, men er nå formelt klar.

Uttalelsene som ble Moris bane, kom i et digitalt møte i arrangørkomiteen onsdag i forrige uke. Der kritiserte Mori planen om å øke antall kvinnelige styremedlemmer til 40 prosent.

– Styremøter med mange kvinner tar mer tid. Kvinner er konkurransemennesker. Når en hever hånden for å snakke, føler andre tydeligvis at de også må gjøre det. Så alle snakker, sa Mori.

Uttalelsen satte nytt søkelys på Japan som et av landene i den vestlige verden som ligger langt tilbake i likestillingsarbeidet. Landet ligger på 121. plass på World Economic Forums likestillingsbarometer, som omfatter 153 land, skriver AP.

Mori beklaget sine uttalelser, men nektet først å gå av som leder av Tokyos OL-komité. Men presset fra sponsorer og vanlige folk ble for stort. Over 150.000 undertegnet et opprop med krav om at den tidligere statsministeren måtte forlate stillingen sin.

Nå spekuleres det i om den tidligere fotballspilleren Saburo Kawabuchi skal ta over for 83-åringen. Kawabuchi med sine 84 år var på 90-tallet en stor bidragsyter til å popularisere fotball i Japan, og er allerede involvert i OL fra før innad i det olympiske området der alle involverte skal oppholde seg.

OL åpner etter planen i Tokyo 23. juli.

(©NTB)