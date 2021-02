Britiske medier: United-stjerne utsatt for rasisme etter poengtap

sport

Martial startet oppgjøret, men ble byttet ut midtveis i annen omgang. Etter kampslutt skal det ha blitt postet meldinger med rasistisk innhold rettet mot franskmannen.

Det melder både Sky Sports og BBC.

Episoden kommer i en periode der det har vært stort fokus på rasisme rettet mot idrettsutøvere.

Martial har også tidligere blitt hetset i sosiale medier. Det samme har blant andre United-lagkameratene Marcus Rashford og Axel Tuanzebe.

Nylig ble det kjent at et knippe engelske fotballautoriteter hadde sendt et åpent brev til Twitter og Facebook, der det kreves grep mot netthetsen.

Facebook, som eier Instagram, har varslet at kontoene til dem som sender hatmeldinger til fotballstjerner vil bli fjernet. I tillegg er det lovet nye kontrollmekanismer for direktemeldinger.

