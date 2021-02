Mer Eckhoff-jubel i VM: Tok gull på jaktstarten

sport

30-åringen fra Fossum måtte tåle to bomskudd på standplass, men farten i sporet var god nok til å innkassere nok en VM-tittel.

Tidligere i Slovenia-VM har Eckhoff vunnet blandet stafett og sprint. Hun er den første kvinnen som tar gull i de tre første øvelsene siden blandet stafett kom inn på VM-programmet i 2011.

– Det er kult. I dag var det veldig, veldig, veldig gøy. Det var skikkelig skiskyting. Jeg var ikke perfekt i dag, men veldig god på siste stående, gliste Eckhoff til NRK.

Hun holdt hodet kaldt da det gjaldt som mest på siste skyting og traff alle fem blinkene. Samtidig bommet franske Anaïs Chevalier-Bouchet, som sto ved siden av henne på standplass.

Franske Chevalier-Bouchet ble dessuten passert av østerrikeren Lisa Theresa Hauser på sisterunden og endte opp med bronsemedalje.

Forsvarte ledelsen

Eckhoff gikk ut i tet etter seieren på sprinten, men det skulle fort bli spenning i tetsjiktet. Hun bommet på det første skuddet i konkurransen, og med fullt hus kunne Chevalier-Bouchet passere henne ut fra første skyting.

Eckhoff var da nummer to, mens Marte Olsbu Røiseland skjøt fullt og var oppe på 3.-plassen.

På annen skyting var rollene snudd. Eckhoff skjøt full, mens Chevalier-Bouchet bommet én gang. Olsbu Røiseland traff alle blinkene og gikk ut på tredjeplass.

Eckhoff gikk fra konkurrentene i løypa, men et bomskudd på første stående skyting gjorde at hun gikk ut likt med Chevalier-Bouchet. Nærmest duoen var tyske Denise Herrmann og Olsbu Røiseland.

Avgjorde

På fjerde og siste skyting fikk Eckhoff ned alle de fem blinkene, og hun hadde dermed over et halvt minutts ledelse på ferden inn mot mål.

Over målstreken gjorde hun et hopp og gliste bredt over sitt tredje strake gull.

– Jeg hadde god kontroll i dag og bra fokus på blinkene. Jeg tok sjansen på siste runden inn mot skyting, for jeg syntes det gikk litt tregt sammen med Anaïs. Og det gikk jo bra, sa Eckhoff.

Smell for norsk duo

Olsbu Røiseland bommet derimot to ganger og skjøt seg ut av medaljekampen. Hun ble nummer ni.

– Jeg er ikke fornøyd. Jeg var skikkelig innstilt på at jeg skulle jakte og ta alle muligheter. Det blir for anspent på siste skyting. Jeg var langt unna i dag, konstaterte frolendingen.

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt seg også bort fra en topplassering på siste stå. Hun bommet to ganger etter å ha truffet på de 15 første skuddene. Dermed endte hun på 10.-plass.

Ida Lien (2 bom) ble nummer 17 og Karoline Knotten (2) nummer 42.

(©NTB)