Solskjærs United avga viktige poeng mot bunnlaget West Bromwich

sport

Smellen kom tidlig for Ole Gunnar Solskjærs menn. Allerede etter 81 sekunders spill endte nemlig ballen i nettet bak keeper David de Gea.

Målet kom etter et innlegg fra Conor Gallagher, og Mbaye Diagne kriget ballen i mål. TV-bildene viste at Diagne hadde venstrehånden i ansiktet til Victor Lindelöf, men verken dommer eller VAR reagerte på episoden.

Bruno Fernandes satte, på vakreste mulig måte, utligningen like før pause, men de rødkledde fant aldri nettmaskene etter pausen. Midtveis i andreomgang så de riktignok ut til å få muligheten fra straffemerket, men VAR avslørte en offside på felte Harry Maguire.

Dermed mistet United muligheten til å ta innpå ytterligere to poeng på byrival City. Med en kamp mindre spilt har de nå sju poeng opp til serielederen.

Varierende resultater

Manchester-laget har hatt variable resultater den siste tiden. Det inkluderer både tap mot akterutseilte Sheffield United og 9-0-seier mot Southampton.

Nå venter Real Sociedad i europaligaen de to kommende torsdagene. Imellom de to oppgjørene kommer Newcastle på besøk til Old Trafford.

Også West Bromwich kunne trengt de to ekstra poengene søndag. Med en kamp mer spilt har de kun to poeng ned til Sheffield på sisteplass og 12 poeng opp til Newcastle på sikker plass.

Portugisisk drømmetreff

United styrte for det meste spillet i søndagens kamp, men det tok tid før de fikk noen særlig muligheter å snakke om. Etter om lag halvtimen spilt kom det en mulighet etter et innlegg fra Marcus Rashford. Der var ikke Anthony Martial sterk nok i duell med Lee Peltier, som likevel holdt på å sende ballen i eget mål.

Ikke lenge etter fikk West Bromwich en god mulighet til å doble ledelsen. De Gea sendte headingen fra Robert Snodgrass over. Ut fra TV-bildene kunne det se ut som at ballen hadde retning like under tverrliggeren.

Mens første omgang startet på verst tenkelig måte for United, gikk det vesentlig bedre i minuttene før pause.

Bruno Fernandes fikk en glimrende ball fra Luke Shaw, en ball han på vakreste mulig måte traff nettmaskene med. Skuddet kom med portugiserens venstrefot.

Nestn for Maquire

Ni minutter ut i omgangen leverte WBA godt spill. Ainsley Maitland-Niles førte ballen sentralt og la ballen til Pereira. Fra skrått hold smalt han ballen like til side for lengste stolpe.

Halvveis ut i andre omgang så United ut til å få straffe da Maguire ble felt innenfor sekstenmeteren. Etter en sjekk hos VAR ble imidlertid avgjørelsen endret. TV-bildene viste at Maguire var i offside da frisparket fra Fernandes ble slått.

Selv om United for det meste hadde ballen, var det hjemmelaget som kom til de store sjansene. Heldigvis for United greide de aldri å utnytte seg av dem. Blant annet skuslet Maitland-Niles bort en enorm mulighet med et svakt innlegg mot Diagne.

Sistnevnte kom dessuten alene med keeper drøye ti minutter før full tid. De Gea stanset derimot ballen to ganger, først med foten, før han selv nådde opp til egen retur og ryddet unna.

Maguire var nær ved å sette vinnermålet fire minutter på overtid. Fra elleve meters hold headet han ballen mot krysset. Keeper Sam Johnstone nådde derimot bort på ballen og sendte den i stolpen.

Dermed var ikke marginene på de røde djevlenes side denne gangen.

(©NTB)