Zuccarello sesongdebuterer trolig mot Kings

Den norske NHL-stjernen har ennå ikke spilt denne sesongen på grunn av rehabilitering etter en operasjon i armen. Men han skal være klarert for spill mot Los Angeles Kings tirsdag.

Wild-trener Dean Evason uttalte på en pressekonferanse foran kampen at Zuccarello kommer til å få sin sesongdebut, ifølge The Athletic-journalisten Michael Russo. Nordmannen er fortsatt ikke formelt fjernet fra den såkalte «injured reserves»-listen, men det sies at han har fått grønt lys av klubbens medisinske team.

Minnesota Wild rakk å spille elleve kamper før koronautbruddet ga nesten to ukers kamppause. Zuccarellos lag har vunnet seks kamper og tapt fem.

Wild sliter fortsatt med både skader og spillere som er ute i henhold til covid-19-protokollen. Det gjør Zuccarellos retur kjærkommen.

