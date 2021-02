Leipzig-tabber åpnet for Liverpool-seier i Budapest

sport

– Det var en seier vi ønsket og trengte. Leipzig kan være et monster som overkjører motstanderne fysisk, men vi kontrollerte dem på eksepsjonell måte. Vi var veldig gode og fikk resultatet vi ønsket, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport.

Målene var imidlertid gavepakker. BBC kalte Leipzigs forsvarsspill ved målene for «rent horrorshow».

Salah fikk ballen på sølvfat fra Marcel Sabitzer sju minutter inn i 2. omgang. Tversoverpasningen fra østerrikeren sendte Liverpools måljeger alene mot keeper. Egypteren gjorde som han skulle og ordnet 0-1.

Det gjorde godt for et Liverpool-lag som har slitt tungt i Premier League den siste tiden.

Det gikk bare noen få minutter fra ledermålet til det sto 0-2. En stygg feilberegning av Nordi Mukiele på et framspill han burde klarert enkelt gjorde at Mané fikk åpen vei mot straffefeltet. Senegaleseren kopierte Salah.

– Dette var en viktig kamp for oss, og en vanskelig kamp. Vi jobbet godt fra start til slutt, fikk målene vi trengte og holdt nullen. Vi må være tilfreds med dette, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson til BT Sport.

Nesten

Tyskerne var pigge utover i andreomgangen og skapte mest den siste halvtimen.

Leipzigs Dani Olmo headet i stolpen etter bare fem minutters spill. Salah hadde Liverpools beste mulighet i omgangen, men han ble stoppet av Leipzigs ungarske keeper Péter Gulácsi.

Samme mann var småheldig inn mot pause. Gulácsi klarerte en gjennombruddspasning, men havnet samtidig langt unna eget mål. Andy Robertson sendte ballen av gårde fra 45 meter, og den strøk tverrliggeren på oversiden.

Rett før full tid hadde innbytter Hwang Hee-chan en stor sjanse til å redusere for Leipzig, men sørkoreanerens avslutning gikk utenfor.

Svarte kritikerne

– Det var en tøff kamp med bare to hviledager siden vår forrige. Det er bare første halvdel, men vi visste at mange ventet på at vi skulle snuble igjen, sa Klopp om kampen som på grunn av tyske innreiserestriksjoner ble spilt i Budapest.

– I to år har vi vært veldig gode, men denne sesongen har vi hatt problemer. Mange ventet at vi skulle feile igjen, men gutta gjorde ikke det.

Sørloth var ubenyttet reserve for Leipzig. Neste mulighet for ham kommer i søndagens bundesligakamp borte mot Hertha Berlin og Rune Almenning Jarstein.

Returkampen i åttedelsfinalen spilles 10. mars. Den er planlagt spilt på Anfield. Der skal Liverpool i aksjon også lørdag og får besøk av byrival Everton.

